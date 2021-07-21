Алієв зняв учасницю "Холостяка" в новому кліпі: футболіста в шубі з голим пузом назвали сутенером

Першу пісню Олександра Алієва намагалися заборонити через матюки, і ось він презентує друге відео з участю екстравагантної красуні

Олександр Алієв та Анастасія / Фото: Instagram

Колишній півзахисник київського Динамо і збірної України Олександр Алієв знявся в новому кліпі, який незабаром повинен вийти на YouTube-каналі. Раніше піжон кинув виклик Алієву.

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"Завтра другий кліп Алієва на каналі "Кент", – виклав в Instagram свіже фото 36-річного Олександра футбольний агент Олександр Панков. На знімку Алієв у шубі, циліндрі і з тростиною в руках у компанії дівчини зі сміливо відкритими грудьми.

Фоловери зацікавилися анонсом, але й у ту ж мить же розкритикували Алієва: "Сутенер", "На клоуна перетворюєшся".

А брюнеткою з майбутнього кліпу виявилася учасниця шоу "Холостяк 11" Анастасія, яка виділялася своїми тату.

Нагадаємо, що перший кліп Алієва "Футбол у моїй крові" вийшов 24 січня 2021 року. Пісня рясніє нецензурними виразами, а в кліпі знялися Артем Мілевський і популярний репер Kyivstoner. Після чого на Олександра Алієва "завели справу" за матюки в пісні.