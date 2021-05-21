"Коли я закодувався, у мене була прекрасна кар'єра": одкровення Алієва

У той час як партнери Олександра вживали алкоголь, він пив колу – це були найкращі чотири роки в кар'єрі колишнього півзахисника Динамо і збірної України

Олександр Алієв / Фото: Instagram

Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Алієв розповів, що найкращими роками в своїй кар'єрі зобов'язаний тому, що закодувався. Це сталося, коли йому було 23.

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"Я не приховую, що був закодований. Спасибі Ігорю Михайловичу Суркісу. Він мені поставив ультиматум – або Динамо, або алкоголь. Я пішов і закодувався. Приніс йому довідку, він мені в черговий раз повірив. Я взагалі не пив чотири роки. Почував себе краще".

Олександр Алієв / Фото: Instagram

"Після ігор ми, звичайно, гуляли і веселилися, але я, приходячи до клубу, пив колу. Наступного дня я почувався просто чудово. У цей період була прекрасна кар'єра і в Динамо, і Локомотиві".

Олександр Алієв / Фото: Instagram

"Після того як розкодувався, звісно, почав думати вже про інше. Алкоголь заважає. Нині немає якогось бажання повернути все назад. Те, що сталося, – частина мого життя. Я можу тільки порадити іншим не повторювати моїх помилок", – сказав Алієв каналу SportArena.

Алієв і Мілевський / Фото: Instagram

Раніше друг Олександра Мілевський розповів, як "після загулу "мусори" заклали їх з Алієвим Суркісу – той погрожував вивезти до лісу".