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Алиев снял участницу "Холостяка" в новом клипе: футболиста в шубе с голым пузом назвали сутенером

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 июля, 22:20
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Первую песню Александра Алиева пытались запретить из-за матерных слов, и вот он презентует второе видео с участием экстравагантной красотки
Александр Алиев и Анастасия
Александр Алиев и Анастасия / Фото: Instagram

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев снялся в новом клипе, который вскоре должен выйти на YouTube-канале. Ранее пижон бросил вызов Алиеву.

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"Завтра второй клип Алиева на канале "Кент", — выложил в Instagram свежее фото 36-летнего Александра футбольный агент Александр Панков. На снимке Алиев в шубе, цилиндре и с тростью в руках в компании девушки со смело приоткрытой грудью

Фоловеры заинтересовались анонсом, но и тут же раскритиковали Алиева: "Сутенер", "В клоуна превращаешься".

А брюнеткой из будущего клипа оказалась участница шоу "Холостяк 11" Анастасия, которая выделялась своими тату.

Напомним, что первый клип Алиева "Футбол в моей крови" вышел 24 января 2021 года. Песня изобилует нецензурными выражениями, а в клипе снялись Артем Милевский и популярный рэпер Kyivstoner. После чего на Александра Алиева "завели дело" за матерную песню.

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