На Олександра Алієва "завели справу" за матюкливу пісню: завдає шкоди українському футболу

Комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу не сподобалися слова дебютної пісні Олександра Алієва "КЕНТ – футбол в моїй крові". Пісня рясніє нецензурними виразами, а в кліпі знялися Артем Мілевський і популярний репер Kyivstoner.

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Організація направила колишньому футболістові лист, де повідомила, що пісню розглянуть на можливі збитки українському футболу і прояв неповаги до колег і суперників.

"Я не можу зрозуміти. Ви сидите в Федерації футболу і тепер будете розбирати реп, мої слова, що я співаю. Або ви, може, займетеся чимось іншим? Думаю, вам є, чим зайнятися – це футболом. Наш футбол трохи знаходиться на дні. Нібито хочуть закрити мені рот, але у них це не вийде. Мабуть, всі питання етики і чесної гри вже вирішені", – прокоментував скандал Алієв на своєму каналі в Youtube.

Скандальна пісня Олександра Алієва. Увага! Нецензурна лексика (18+)

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