Піжон кинув виклик Алієву: ось це буде махач

У червні в Києві пройде бій на голих кулаках. Боксер Денис Беринчик зустрінеться з бійцем ММА Артемом Лобовим. Але намічається ще один крутий махач.

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Представник української ліги боїв на голих кулаках Володимир "Піжон" Дума кинув виклик колишньому футболістові київського Динамо і збірної України Олександру Алієву.

Це сталося під час одного з бійцівських вечорів. Дума і Алієв навіть вийшли на імпровізований ринг і влаштували дуель поглядів. Правда, Олександр поки не дав остаточної згоди на поєдинок. "Подумаю", – ухилився від конкретної відповіді футболіст.

Нагадаємо, що в Алієва є досвід в боксі. Рік тому він вийшов в ринг проти актора і моделі Микити Вакулюка. Тоді з мінімальною перевагою судді віддали перемогу Вакулюк.