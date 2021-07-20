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Зірка Евертона заарештований за сексуальний злочин проти дитини! А дружина підозрюваного вагітна

Олена Павлова Олена Павлова
20 липня, 11:00
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Футболіст англійської Прем'єр-ліги був затриманий поліцією і допитаний у зв'язку зі злочином сексуального характеру проти неповнолітніх. У будинку 31-річного гравця провели обшук
Гільфі Сігурдссон зі своєю дружиною
Гільфі Сігурдссон зі своєю дружиною / Фото: Instagram

Футболіст Евертона підозрюється у злочині сексуального характеру проти неповнолітніх. Клуб англійської Прем'єр-ліги відсторонив гравця основної команди до завершення розслідування поліції у його відношенні. Раніше ми писали, що тренер згвалтував юну футболістку.

Ім'я футболіста не розголошується. Але Евертон висловив готовність співпрацювати з правоохоронними органами. І поки ведеться розслідування, клуб не буде робити додаткових заяв стосовно даного інциденту.

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Раніше ж стало відомо, що в п'ятницю в Манчестері був заарештований одружений футболіст одного з клубів АПЛ за підозрою в сексуальних злочинах стосовно неповнолітніх. За інформацією The Sun, у гравця був проведений обшук: "Копи вилучили кілька речей. Його допитували у зв'язку з дуже тяжкими злочинами".

"У п'ятницю, 16 липня 2021 року поліцейські заарештували чоловіка за підозрою в злочинах на сексуальному ґрунті стосовно неповнолітніх. Він відпущений під заставу в очікуванні подальшого розслідування", – йдеться в повідомленні поліції

У британській пресі також повідомлялося, що футболістові 31 рік. І Global247news відразу повідомив, що це півзахисник збірної Ісландії Гільфі Сігурдссон, посилаючись на телеведучого Адама Брауна. Гравець якраз готується стати батьком. Хоча серед підозрюваних і англійський хавбек Фабіан Делфі.

У соціальних мережах пишуть, гравець підозрюється в зв'язку зі школяркою.

Раніше англійський футболіст ґвалтував дівчину, утримуючи її в своєму будинку.

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