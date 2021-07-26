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Обнаженные девушки сделали селфи с Руни, пока он спал

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
26 июля, 12:34
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Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии 35-летний Уэйн Руни по прозвищу Шрек угодил в очередной скандал – интересно, простит ли его жена в этот раз
Скандальные фото с Уэйном Руни
Скандальные фото с Уэйном Руни / Фото: Twitter

После поражения от Солфорд Сити 1:2 в предсезонном товарищеском матче Уэйн Руни, ныне главный тренер Дерби Каунти, отправился с друзьями на вечеринку.

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А вскоре в Twitter появились снимки Уэйна в окружении полураздетых девушек. С одной из них Уэйн танцует на дискотеке. А все остальные фото сделаны уже из номера, где Руни спит на стуле – полуобнаженные красотки делают селфи на фоне звезды.

В тренде

Как сообщают английские СМИ, Руни разозлили эти фотографии, и он решил сообщить об этом в полицию, утверждая, что девушки сделали эти снимки, когда он спал, без его разрешения. Тренер уверен, что он стал жертвой шантажа.

Полиция приступила к расследованию.

Тем временем Руни предстоит отдельный допрос – у своей супруги Колин, с которой они в браке с 2008 года и воспитывают четверых детей.

Уэйн Руни с женой и детьми
Уэйн Руни с женой и детьми / Фото: Instagram.com

Ранее Колин не раз прощала Руни измены, в частности, когда Уэйна поймали в ночном клубе в обнимку со стриптизершами.

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