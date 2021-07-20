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Украинский футболист погиб в ужасной аварии. Медики были бессильны

Елена Павлова Елена Павлова
20 июля, 09:05
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31-летний нападающий Прикарпатья-Тепловика Игорь Цимбалистый умер в больнице от травм, полученных в аварии, которая произошла в Ивано-Франковской области
Игорь Цимбалистый погиб после ДТП в Бурштыне
Игорь Цимбалистый погиб после ДТП в Бурштыне

Украинский футболист погиб в результате в ДТП в Ивано-Франковской области. 31-однолетний нападающий Прикарпатья-Тепловика Игорь Цимбалистый скончался в больнице от травм, полученных в аварии, которая произошла в Бурштыне. Ранее мы писали, что чемпион мира погиб в ДТП.

В понедельник утром 36-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Tata – сообщила на своей страничке в Facebook полиция Ивано-Франковской области. Водитель грузовика и его пассажиры получили незначительные телесные повреждения.

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В свою очередь водитель Renault погиб на месте происшествия, а трое пассажиров авто с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

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Как оказалось позже, одним из пассажиров Renault был 31-летний футболист Игорь Цимбалистый. Сначала футболист находился в коме, а затем скончался от полученных травм, не приходя в сознание.

Нападающий хорошо известный по выступлениям в областных футбольных и футзальных турнирах. Играл за профессиональные команды Энергетик Орлово и Еднисть Плиски. Также выступал за Спартак из Ивано-Франковска и тернопольскую Ниву. Последняя команда форварда – Прикарпатье-Тепловик из Ивано-Франковска.

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