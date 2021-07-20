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Звезда Эвертона арестован за сексуальное преступление против ребенка! А жена подозреваемого беременна

Елена Павлова Елена Павлова
20 июля, 11:00
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Футболист английской Премьер-лиги был задержан полицией и допрошен в связи с преступлением сексуального характера против несовершеннолетних. В доме 31-летнего игрока провели обыск
Гильфи Сигурдссон со своей женой
Гильфи Сигурдссон со своей женой / Фото: Instagram

Футболист Эвертона подозревается в преступлении сексуального характера против несовершеннолетних. Клуб английской Премьер-лиги отстранил игрока основной команды до завершения расследования полиции в его отношении. Ранее мы писали, что тренер изнасиловал юную футболистку.

Имя футболиста не разглашается. Но Эвертон выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. И пока ведется расследование, клуб не будет делать дополнительных заявлений по поводу данного инцидента.

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Ранее же стало известно, что в пятницу в Манчестере был арестован женатый футболист одного из клубов АПЛ по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. По информации The Sun, у игрока был проведен обыск: "Копы изъяли несколько вещей. Его допрашивали в связи с очень тяжкими преступлениями".

"В пятницу, 16 июля 2021 года, полицейские арестовали мужчину по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних. Он отпущен под залог в ожидании дальнейшего расследования", – говорится в сообщении полиции

В британской прессе также сообщалось, что футболисту 31 год. И Global247news сразу сообщил, что это полузащитник сборной Исландии Гильфи Сигурдссон, ссылаясь на телеведущего Адама Брауна. Игрок как раз готовится стать отцом. Хотя среди подозреваемых и английский хавбек Фабиан Делф.

В социальных сетях пишут, игрок подозревается в связи со школьницей.

Ранее английский футболист насиловал девушку, удерживая ее в своем доме.

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