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Верес --
Колос --
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Шахтер --
Ингулец --
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Металлист 1925 --
Рух --
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Заря --
Александрия --
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Десна --
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Ворскла --
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Минай --
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А как же Шахтер и Динамо? Африканский новичок УПЛ не слышал про украинские клубы

Елена Павлова Елена Павлова
22 июля, 00:33
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Малийский защитник Бурама Фомба до украинской Премьер-лиги выступал в Румынии, а теперь рассчитывает на игровую практику в Александрии
Бурама Фомба рад попасть в Александрию
Бурама Фомба рад попасть в Александрию / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Малийский защитник Бурама Фомба перебирается в чемпионат Украины. Африканский футболист стал игроком Александрии. Контракт клуба с Фомба подписан на два года. Ранее мы сообщали, что судьям УПЛ заплатят в три раза больше.

22-летний защитник начинал карьеру в малийском Этуаль Монде. Затем выступал в румынской Лиге I за команды Киндиа Тарговиште, Чеалул Пятра Неам и Политехника Яши. Фомба играет на позиции центрального защитника, может быть левым. Ресурс Transfermarkt оценил его в 200 тысяч евро.

"Счастлив, что тренерский штаб оценил мою работу во время летних сборов. У меня большие ожидания касательно получения игровой практики. Я ничего не слышал об украинских командах ранее. Мои друзья рассказали мне, что УПЛ имеет достаточно высокий уровень, и Александрия – очень хорошая команда. Не скажу, что у меня уже есть друзья в клубе, но мы все достаточно хорошо общаемся и даже прикалываемся", – рассказал защитник

Также Фомба отметил, что его цель – помочь клубу достичь поставленных задач и попасть в еврокубки: "Я здесь не столько ради себя, сколько ради успеха клуба, потому что я – его часть".

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Первый матч нового сезона Премьер-лиги Александрия проведет 25 июля против Зари на выезде.

Ранее мы сообщали, что аргентинский форвард перебрался из Дженоа в украинскую глубинку.

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