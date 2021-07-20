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Український футболіст загинув у жахливій аварії. Медики були безсилі

Олена Павлова Олена Павлова
20 липня, 09:05
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31-річний нападник Прикарпаття-Тепловика Ігор Цимбалістий помер в лікарні від травм, отриманих в аварії, яка сталася в Івано-Франківській області
Ігор Цимбалістий загинув після ДТП в Бурштині
Ігор Цимбалістий загинув після ДТП в Бурштині

Український футболіст загинув у результаті в ДТП в Івано-Франківській області. 31-однорічний нападник Прикарпаття-Тепловика Ігор Цимбалістий помер в лікарні від травм, отриманих в аварії, яка сталася в Бурштині. Раніше ми писали, що чемпіон світу загинув у ДТП.

У понеділок вранці 36-річний водій автомобіля Renault не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем Tata – повідомила на своїй сторінці в Facebook поліція Івано-Франківської області. Водій вантажівки і його пасажири отримали незначні тілесні ушкодження.

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У свою чергу водій Renault загинув на місці події, а троє пасажирів авто з тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні.

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Як виявилося пізніше, одним з пасажирів Renault був 31-річний футболіст Ігор Цимбалістий. Спочатку футболіст перебував в комі, а потім помер від отриманих травм, не приходячи до тями.

Нападник добре відомий за виступами в обласних футбольних і футзальних турнірах. Грав за професійні команди Енергетик Орлово і Єдність Плиски. Також виступав за Спартак з Івано-Франківська і тернопільську Ниву. Остання команда форварда – Прикарпаття-Тепловик з Івано-Франківська.

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