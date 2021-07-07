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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Боровся за життя більше двох місяців, як чемпіон: помер легендарний гонщик Ф-1

Олена Павлова Олена Павлова
7 липня, 23:35
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Колишній пілот Формули-1 Карлос Ройтеманн пішов з життя у 79 років після тривалої хвороби. Останнім часом колишній автогонщик знаходився в реанімації в Аргентині
Карлос Ройтеманн пішов з життя у 79 років
Карлос Ройтеманн пішов з життя у 79 років / Фото: Reuters

7 липня в Аргентині помер колишній пілот Формули-1 Карлос Ройтеманн. Автогонщикові було 79 років і останнім часом його здоров'я значно погіршилося.Раніше коронавірус вбив колишнього чемпіона світу з боксу.

"Тато пішов з миром і гідністю після тривалої боротьби – як справжній чемпіон. Я пишаюся і щаслива, що у мене був такий чудовий і благородний батько. Я переконана, що його образ буде супроводжувати мене кожен день мого життя, поки ми знову не зустрінемося на небесах", – написала дочка Карлоса Кора в Twitter

Ройтеманн був госпіталізований з кровотечею у травній системі ще на початку травня. Його помістили в реанімацію в Санта-Фе в Аргентині. Але стан Карлоса поступово погіршувався. Він провів в лікарні 17 днів, а потім був відправлений до Росаріо, щоб продовжити лікування.

21 травня автогонщика виписали з лікарні, але вже за дев'ять днів Ройтеманн був знову госпіталізований. З тих пір він перебував у реанімації до дня своєї смерті.

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Ройтеманн є одним з найуспішніших пілотів Формули-1 з тих, хто ніколи не ставав чемпіоном світу. За свою кар'єру він виграв 12 Гран-прі. У 1981 році в складі Вільямс Карлос був дуже близький до титулу, але зайняв друге місце в загальному заліку, відставши від Нельсона Піке лише на одне очко.


Фото Reuters

Рейтеманн виступав у Формулі-1 з 1972 до 1982 року. Аргентинець встиг поганяти за такі команди, як Бребем, Феррарі, Лотус і Вільямс. На його рахунку 45 подіумів, 6 поул, 6 кращих кіл, 22 старту з першого ряду і 66 потраплянь в очкову зону – при тому, що в ті часи очки за підсумками гонки отримували тільки пілоти, що потрапили до топ-6.

Раніше ми повідомляли, що помер тренер Подкопаєвої. Лікарі не могли зрозуміти, що з ним.

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