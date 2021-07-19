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Чемпіон світу загинув в ДТП. Він не впорався з керуванням

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 липня, 18:06
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Колишній боєць змішаних єдиноборств 34-річний Мурод Хантураєв з Узбекистану розбився в аварії, він не впорався з керуванням і машина вилетіла з траси
Машина Мурода Хантураєва вилетіла з траси
Машина Мурода Хантураєва вилетіла з траси

Чемпіон світу зі змішаних єдиноборств у важкій вазі, віце-президент MMA Узбекистану боєць Мурод Хантураєв загинув в результаті ДТП.

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У прес-службі УВС Ташкентської області повідомили, що смертельна аварія трапилася близько полудня в Ташкентській області на дорозі до зони відпочинку. Хантураєв не впорався з керуванням, його BMW X5 зіткнувся з Lacetti, а потім вилетів з траси на величезній швидкості.

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Чемпіон, якому 4 липня виповнилося 34 роки, помер на місці. Його пасажир госпіталізований, інформує "Вісник Кавказу".

Відзначимо, що Мурод Хантураєв почав професійну кар'єру бійця в 2013 році. За цей час він провів 12 боїв, в 10 з яких здобув перемогу. В кінці 2018 року Хантураєва побили кілька людей і завдали два ножових поранення, після цього він не зміг повернутися в професійний спорт.

Раніше ми повідомляли, що Макгрегор виходив на бій з Пор'є вже з травмою – в UFC знали, але не хотіли втрачати гроші.

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