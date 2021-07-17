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Немов зіткнувся з поїздом: безжалісний нокаут 43-річного ветерана в США

Олена Павлова Олена Павлова
17 липня, 11:38
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На турнірі Bellator 262 в Анкасвіллі американський важковаговик Тайрелл Форчун менш, ніж за один раунд, розібрався зі співвітчизником Меттом Мітріоном
Тайрелл Форчун здобув яскраву перемогу
Тайрелл Форчун здобув яскраву перемогу / Фото: BellatorMMA

В ніч з 16 на 17 липня в американському Анкасвіллі на стадіоні "Мохеган Сан Арена" відбувся турнір зі змішаних єдиноборств – Bellator 262. У Соглавно бою вечора американський важковаговик Тайрелл Форчун вже в першому раунді розібрався зі співвітчизником Меттом Мітріоном. Раніше від лікарні американського бійця врятував рефері.

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Форчун потужним ривком збив з ніг ветерана промоушена. І спробував провести прийом в партері. Після того, як Мітріон вистояв, Тайрелл просто почав наносити йому удари по голові, поки рефері не відтягнув його від суперника.

31-річний Форчун здобув вже 11 перемогу в змішаних єдиноборствах при одній поразці. У 43-річного Мітріона це дев'ята поразка і четверта поспіль при 13 виграшах.

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