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Макгрегор виходив на бій з Пор'є вже з травмою – в UFC знали, але не хотіли втрачати гроші

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 липня, 12:33
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Ірландський боєць травмував ліву ногу ще до бою з Дастіном Пор'є. Конор натякнув, що керівництво UFC знало про травму бійця, але дозволило йому вийти на бій
Конор Макгрегор мав проблеми з ногою ще до бою
Конор Макгрегор мав проблеми з ногою ще до бою / Фото: Reuters, Twitter

Зоряний боєць UFC Конор Магрегор показав фото з тренувального табору перед третім поєдинком проти Дастіна Пор'є. На них видно, що у ірландця вже тоді були проблеми з лівою щиколоткою. Конор натякнув, що в UFC про це знали, але все одно дозволили йому вийти в октагон.

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"Я був травмований, коли виходив на бій. Люди запитували мене: "Коли була зламана нога?". Запитайте Дейну Уайта, запитаєте UFC, запитаєте доктора Девідсона, головного лікаря. Вони знають. У мене був cтрессовий перелом, коли я заходив в клітку", – сказав Конор.

Раніше Конор пообіцяв страшну смерть сім'ї Пор'є . Колишній чемпіон UFC був так засмучений своїм переломом і програшем Пор'є, що не обирав виразів і говорив страшні речі своєму супернику.

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