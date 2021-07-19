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Чемпион мира погиб в ДТП. Он не справился с управлением

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 июля, 18:06
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Бывший боец смешанных единоборств 34-летний Мурод Хантураев из Узбекистана разбился в аварии, он не справился с управлением и машина вылетела с трассы
Машина Мурода Хантураева вылетела с трассы
Машина Мурода Хантураева вылетела с трассы

Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президент MMA Узбекистана боец Мурод Хантураев погиб в результате ДТП.

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В пресс-службе УВД Ташкентской области сообщили, что смертельная авария случилась около полудня в Ташкентской области на дороге к зоне отдыха. Хантураев не справился с управлением, его BMW X5 столкнулся с Lacetti, а затем вылетел с трассы на огромной скорости.

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Чемпион, которому 4 июля исполнилось 34 года, скончался на месте. Его пассажир госпитализирован, информирует "Вестник Кавказа".

Отметим, что Мурод Хантураев начал профессиональную карьеру бойца в 2013 году. За это время он провел 12 боев, в 10 из которых одержал победу. В конце 2018 года Хантураева избили несколько человек и нанесли два ножевых ранения, после этого он не смог вернуться в профессиональный спорт.

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