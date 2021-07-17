Словно столкнулся с поездом: безжалостный нокаут 43-летнего ветерана в США

На турнире Bellator 262 в Анкасвилле американский тяжеловес Тайрелл Форчун менее, чем за один раунд, разобрался с соотечественником Мэттом Митрионом

Тайрелл Форчун одержал яркую победу / Фото: BellatorMMA

В ночь с 16 на 17 июля в американском Анкасвилле на стадионе "Мохеган Сан Арена" состоялся турнир по смешанным единоборствам – Bellator 262. В соглавном бою вечера американский тяжеловес Тайрелл Форчун уже в первом раунде разобрался с соотечественником Мэттом Митрионом. Ранее от больницы американского бойца спас рефери.

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Форчун мощным рывком сбил с ног ветерана промоушена. И попытался провести прием в партере. После того, как Митрион выстоял, Тайрелл просто начал наносить ему удары по голове, пока рефери не оттащил его от соперника.

31-летний Форчун одержал уже 11 победу в смешанных единоборствах при одном поражении. У 43-летнего Митриона это девятое поражение и четвертое кряду при 13 выигрышах.

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