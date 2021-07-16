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Макгрегор выходил на бой с Порье уже с травмой – в UFC знали, но не хотели терять деньги

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 июля, 12:33
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Ирландский боец травмировал левую ногу еще до боя с Дастиньом Порье. Конор намекнул, что руководство UFC знало о травме бойца, но позволило ему выйти на бой
Конор Макгрегор имел проблемы с ногой еще до боя
Конор Макгрегор имел проблемы с ногой еще до боя / Фото: Reuters, Twitter

Звездный боец UFC Конор Магрегор показал фото с тренировочного лагеря перед третьим поединком против Дастина Порье. На них видно, что у ирландца уже тогда были проблемы с левой лодыжкой. Конор намекнул, что в UFC об этом знали, но все равно позволили ему выйти в октагон.

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"Я был травмирован, когда выходил на бой. Люди спрашивали меня: "Когда была сломана нога?". Спросите Дэйну Уайта, спросите UFC, спросите доктора Дэвидсона, главного врача. Они знают. У меня был cтрессовый перелом, когда я заходил в клетку", – сказал Конор.

Ранее Конор пообещал страшную смерть семье Порье. Бывший чемпион UFC был так расстроен своим переломом и проигрышем Порье, что не выбирал выражений и говорил страшные вещи своему сопернику.

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