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Мейвезер жестко шутит над Конором: он показал игрушечного Макгрегора со сломанной ногой

Александр Трикиша Александр Трикиша
15 июля, 16:50
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Конор Макгрегор получил тяжелую травму в поединке против Дастина Порье. Флойд Мейвезер не смог пройти мимо такого события и стал подкалывать своего бывшего соперника
Флойд Мейвезер подшутил над травмой Конора Макгрегора
Флойд Мейвезер подшутил над травмой Конора Макгрегора / Фото: Instagram

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер подшутил над травмой бойца UFC Конора Макгрегора, получившего перелом ноги в поединке против Дастина Порье. На своей странице в Instagram Флойд опубликовал фото игрушки Конора со сломанной ногой.

"Родители, приобретайте заранее своим детям подарок на Рождество и не забудьте сказать им: "Нас**ть, что твоя нога сломана, с**а, прыгай на той, которая целая", – написал Мейвезер под фото.

Добавим, что перелом ноги Макгрегора принес Мейвезеру 36 тысяч долларов. Знаменитый боксер сделал крупную ставку на то, что Порье победит Макгрегора.

Ранее Конор пообещал страшную смерть семье Порье. Бывший чемпион UFC был так расстроен своим переломом и проигрышем Порье, что не выбирал выражений и говорил страшные вещи своему сопернику.

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