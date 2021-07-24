Одружився найскандальніший боксер України: фото обраниці і кілець

Головний хейтер Василя Ломаченка Іван Редкач, який проживає в Сполучених Штатах, зв'язав себе узами шлюбу з красунею Анною Андрєєвою – всі подробиці

Іван Редкач і його дружина Анна / Фото: Instagram

35-річний боксер Іван Редкач на прізвисько "Кілер", який недавно обізвав Василя Ломаченка колишньою дівчиною Теофімо Лопеса, зіграв весілля в Каліфорнії.

Обраницею Редкача стала його давня подруга Анна Андрєєва.

"Моє найвидатніше досягнення, що я зміг переконати її вийти за мене заміж", – написав у Instagram Редкач

Кільцями молодята похизувалися біля стін окружного суду міста Санта-Ана.

"Мій чоловік вміє розсмішити мене. Витерти сльози. Обійняти мене міцно. Радіти, коли мені щось вдається. Бути поруч, коли зазнаю невдачі. Допомагає бути сильною. Мій чоловік – гарантія того, що у мене завжди буде друг",- поділилася своїми відчуттями в соцмережах дружина Івана Редкача

Відзначимо, що пропозицію Анні Редкач зробив в минулому році на Багамах.

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Нагадаємо, боксер Редкач відомий тим, що вкусив за плече свого суперника Денні Гарсію, зчепився з Ломаченком у церкві і вимагає вигнати з України "тренера-сепаратиста" Усика.