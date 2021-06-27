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Ломаченка привітав навіть його головний хейтер. А ось фанам Васі дісталося на горіхи!

Олег Люлька Олег Люлька
27 червня, 16:30
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Топ-ненависник Васі Іван Редкач віддав належне своєму ворогові після перемоги над Накатані, але при цьому розкритикував уболівальників за бажання з'їсти безкоштовний сир
Василь Ломаченко і Іван Редкач
Василь Ломаченко і Іван Редкач / Фото: Instagram

Після перемоги нокаутом над японцем Масайосі Накатані, здобутої в Лас-Вегасі, Василь Ломаченко удостоївся компіментів навіть від свого головного хейтера Івана Редкача.

"З поверненням, Василь Ломаченко. Мої вітання", – написав у себе в Facebook скандальний боксер Іван Редкач, опублікувавши своє спільне фото з Ломою ще з юнацьких змагань

Цікаво, що перед боєм Ломаченко – Накатані Редкач засудив бажаючих безкоштовно подивитися поєдинок. "Багато хто пише в лічку, де подивитися безкоштовно бої Васі. Відповідь вам – безкоштовно тільки сир у мишоловці, навчіться платити гроші за шоу! Ви ж так любите свого героя, але платити за його шоу не хочете!"

Ломаченко нокаутував Накатані в дев'ятому раунді
Ломаченко нокаутував Накатані в дев'ятому раунді / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Редкач запам'ятався своїми витівками за межами рингу. Українець, який проживає в США, регулярно тролить Василя Ломаченка за його проросійські погляди. Свого часу боксери навіть мало не побилися в американській церкві.

А перед жовтневим боєм Ломаченко – Лопес Редкач поставив 25 тисяч доларів на американця і виграв чистими 48 тисяч.

Відзначимо, що реванш Ломаченко – Лопес може відбутися вже в грудні.

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