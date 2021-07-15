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Ломаченко – колишня дівчина Лопеса! Так Васю ще не принижували

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
15 липня, 14:46
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Іван Редкач, який свого часу заробив 48 тисяч доларів на поразці Василя Ломаченка, знову почав дошкуляти співвітчизнику їдкими образами
Ломаченко vs Лопес
Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Василя Ломаченка так ще ніхто не називав, як сьогодні це зробив його головний хейтер – український боксер Іван Редкач, що давно проживає в США.

Усе почалося з того, що Редкач в Twitter назвав Васю найбільш недооціненим чемпіоном світу.

"Ломаченко? Він же навіть не чемпіон світу", – здивувався цьому твіту Редкача один з користувачів.

Після чого Редкач і написав образливу для Ломи фразу, давши зрозуміти, що попередні слова про недооціненість Василя були не більше ніж сарказмом.

"Ломаченко – колишня дівчина Теофімо Лопеса", – заявив Редкач, мабуть, маючи на увазі, що Лопес "зробив" Васю в рингу в жовтні минулого року

Лопес vs Ломаченко
Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Утім, не будемо забувати, що після своєї недавньої перемоги над Накатані Ломаченко на камеру домовився про реванш з Лопесом, який може відбутися в грудні. Можливо, за його підсумками Редкачу вже Лопеса доведеться назвати колишньою дівчиною Василя Ломаченка.

Василь Ломаченко та Іван Редкач
Василь Ломаченко та Іван Редкач / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Редкач часто тролить Ломаченка за його проросійські погляди. А своего часу боксери навіть мало не побилися в американській церкві.

Перед жовтневим же боєм Ломаченко – Лопес Редкач поставив 25 тисяч доларів на американця і виграв чистими 48 тисяч.

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