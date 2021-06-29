Реванш Ломаченко – Лопес: оголошено гонорар Васі

Якщо українець хоче помститися Теофімо за торішню поразку, то мусить погодитися на скромний чек в 1,35 мільйона доларів – інакше поєдинку не буде

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Попри те що батько Теофімо Лопеса і представник Василя Ломаченка Егіс Клімас на камеру домовилися про реванш на грудень, укладання контракту на бій може зупинитися через фінансові умови.

Сторона Лопеса вже почала, образно кажучи, викручувати руки Ломаченку.

"Ми готові битися хоч завтра, якщо Ломаченко погодиться на нашу пропозицію в 1,35 мільйона доларів", – заявив менеджер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса Девід Маквотер, слова якого наводить The Athletic.

"Ми вийшли на перший бій з ним без передбаченого реваншу, з нами поводилися як з л###ом. Тому Ломаченко зможе виступити на Pay-per-view, якщо пристане на наші умови. Якщо ні, то пішов він до дідька", – додав Маквотер.

Теофімо Лопес – Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Зазначимо, за поєдинок в жовтні 2020-го, який завершився сенсаційною перемогою Лопеса над Ломаченком за очками, українець отримав 3,25 мільйона доларів, а американець – 1,5 мільйона.

Отже, сторона американця хоче, щоб тепер Вася відчув себе в шкурі Лопеса, отримавши стільки грошей, скільки Теофімо за перший бій з ним.

Нагадаємо, що на вікенді Ломаченко нокаутував у Лас-Вегасі японця Накатані.

Лопес 14 серпня захищатиме титули в бою з австралійцем Камбососом, після чого має стати доступним для Ломаченка.

Дивіться, як Ломаченко нокаутував Накатані