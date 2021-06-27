Ваюя, ти просто космос! Усик подзвонив куму Ломаченку в США після перемоги (відео)

Олександр Усик подзвонив своєму другові Василю Ломаченку після його перемоги у США над японцем Масайосі Накатані і запевнив, що обожнює українського боксера

Василь Ломаченко не залишив шансів Масаесі Накатані / Фото: Top Rank Instagram

Український супертяж Олександр Усик відреагував на перемогу Василя Ломаченка над японцем Масайосі Накатані практично без слів. Але кум Ломи виявився першим, хто привітав Василя, не перебуваючи на арені в Лас-Вегасі. Він зателефонував під час спілкування боксера з журналістами. 27 червня Ломаченко виграв технічним нокаутом у 9-му раунді.

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"Братюнічко, я тебе обожнюю. Пісенька, Васю, ти просто космос. Розумничка, я тебе обожнюю", – сказав Усик Ломаченку по відеозв'язку, а потім відео розмови з'явилося в їхньому спільному акаунті в Instagram

Раніше ми повідомляли, що Ломаченко ледь не програв Накатані в першому раунді. Василь отримав розсічення на лобі після зіткнення головами, і бій могли зупинити, якби катмен не впорався з кровотечею.

Відзначимо, що Ломаченко був значно точнішим за Накатані, хоч і викинув за бій менше ударів.

Після бою Ломаченко заявив, що хоче реваншу з Теофімо Лопесом і готовий чекати. На думку Васі, бій можна провести взимку.

Дивіться фініш бою Ломаченка і Накатані