Ваюя, ти просто космос! Усик подзвонив куму Ломаченку в США після перемоги (відео)

Український супертяж Олександр Усик відреагував на перемогу Василя Ломаченка над японцем Масайосі Накатані практично без слів. Але кум Ломи виявився першим, хто привітав Василя, не перебуваючи на арені в Лас-Вегасі. Він зателефонував під час спілкування боксера з журналістами. 27 червня Ломаченко виграв технічним нокаутом у 9-му раунді.
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"Братюнічко, я тебе обожнюю. Пісенька, Васю, ти просто космос. Розумничка, я тебе обожнюю", – сказав Усик Ломаченку по відеозв'язку, а потім відео розмови з'явилося в їхньому спільному акаунті в Instagram
Раніше ми повідомляли, що Ломаченко ледь не програв Накатані в першому раунді. Василь отримав розсічення на лобі після зіткнення головами, і бій могли зупинити, якби катмен не впорався з кровотечею.
Відзначимо, що Ломаченко був значно точнішим за Накатані, хоч і викинув за бій менше ударів.
Після бою Ломаченко заявив, що хоче реваншу з Теофімо Лопесом і готовий чекати. На думку Васі, бій можна провести взимку.
Дивіться фініш бою Ломаченка і Накатані