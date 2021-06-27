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Реванш Ломаченка і Лопеса пройде в грудні в Нью-Йорку: сторони домовилися на камеру

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
27 червня, 12:47
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Батько американського боксера і менеджер українця Егіс Клімас потиснули друг одному руки. У разі перемоги над Камбососом Теофімо дасть Васі реванш
Теофімо Лопес - Василь Ломаченко
Теофімо Лопес - Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Минулої ночі Василь Ломаченко легко переміг Масайосі Накатані в Лас-Вегасі. Суддя зупинив побиття у ринзі в дев'ятому раунді. Український боксер знову висловив бажання зустрітися на рингу зі своїм кривдником Теофімо Лопесом.

Спочатку з'явилася інформація, що Лопес-старший пообіцяв реванш Ломаченку – батько боксера дав коментар журналісту. Потім Василь підтвердив, що і його промоутер Боб Арум, і менеджер Егіс Клімас домовилися про повторну дуель. Очікується вона у грудні в Нью-Йорку.

Про це Лома розповів YouTube-каналу SNOWQUEENLA, оцінивши і свій бій:

"Накатані – високий хлопець, з довгими руками. Японці завжди відрізняються стійкістю і характером. У мене не було завдання обов'язково виграти в перших раундах, вирубати його з першого удару. Завдання було пройти дистанцію, зробити свою роботу, показувати свій клас і вміння.

Про майбутнє годі й думати. Егіс Клімас на камеру розмовляв з Лопесом-старшим, поруч стояв Боб Арум. Вони потиснули руки і домовилися, що буде реванш. Їм треба провести поєдинок зараз з Камбососом, і після цього, швидше за все, в грудні, – "Медісон-свер-гарден", реванш".

Також Вася згадав, що Лопес не зміг нокаутувати Накатані:

"Так, у Теофімо були проблеми. Може, вийшов, чи не налаштувався на нього. На той момент Накатані ніхто не знав. Цілком можливо, що Лопес не налаштовувався належним чином, тому не зовсім вийшло".

Нагадаємо, судді забрали у Ломаченка два раунди в бою з Накатані.

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