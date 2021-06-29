Реванш Ломаченко – Лопес: объявлен гонорар Васи

Если украинец хочет отомстить Теофимо за прошлогоднее поражение, то должен согласиться на скромный чек в 1,35 миллиона долларов – иначе поединка не будет

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Несмотря на то что отец Теофимо Лопеса и представитель Василия Ломаченко Эгис Климас на камеру договорились о реванше на декабрь, подписание контракта на бой может застопориться из-за финансовых условий.

Сторона Лопеса уже начала, образно говоря, выкручивать руки Ломаченко.

"Мы готовы драться хоть завтра, если Ломаченко согласится на наше предложение в 1,35 миллиона долларов", – заявил менеджер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Дэвид Макуотер, слова которого приводит The Athletic.

"Мы вышли на первый бой с ним без предусмотренного реванша, с нами обращались как с д###мом. Так что Ломаченко сможет выступить на Pay-per-view, если примет наши условия. Если нет, то он пойдет н####", – добавил Макуотер.

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Отметим, за поединок в октябре 2020-го, который завершился сенсационной победой Лопеса над Ломаченко по очкам, украинец получил 3,25 миллиона долларов, а американец – 1,5 миллиона.

Таким образом, сторона американца хочет, чтобы сейчас Вася почувствовал себя в шкуре Лопеса, получив столько денег, сколько Теофимо за первый бой с ним.

Напомним, что на уикенде Ломаченко нокаутировал в Лас-Вегасе японца Накатани.

Лопес 14 августа будет защищать титулы в бою с австралийцем Камбососом, после чего должен стать доступен для Ломаченко.

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