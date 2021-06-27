Ломаченко після Накатані вимагає реванш з Лопесом: "Цього хочемо ми і фанати боксу"

Василь Ломаченко задоволений перемогою над Масаесі Накатані і чекає реваншу з Теофімо Лопесом. Українець впевнений, що бій можна буде організувати вже взимку

Василь Ломаченко хоче реванш с Теофімо Лопесом / Фото: Getty Images

Василь Ломаченко після перемоги над Масаесі Накатані розповів, що задоволений боєм і знову заговорив про реванш з Теофімо Лопесом. Відео нокауту в бою Ломаченко – Накатані є на нашому сайті.

"Я дуже радий, що повернувся з перемогою, що вдалося виконати те, що було поставлено моєю командою. Я переміг, і я знову в строю. У нас була стратегія працювати другим номером, тому що його зріст і довжина рук не дозволяли працювати першим номером. Я повинен був працювати на контрактах і у мене це відмінно виходило ", – розповів Ломаченко після бою.

Також боксер зазначив, що плече не турбувало його сьогодні. Нагадаємо, Василь переніс операцію на плечі після поразки від Лопеса. А сьогодні Ломаченко міг завершити бій в першому раунді через іншу травму.

"Сьогодні було все добре, тому що, в принципі, мені було складно працювати першим номером, тому що я був весь час другим. Я контролював своє плече і не давав йому різких рухів", – продовжив боксер.

Ломаченко заявив, що хоче реваншу з Теофімо Лопесом і готовий чекати. На думку Васі, бій можна провести взимку.