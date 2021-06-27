Лопес дасть реванш Ломаченкові! Можливо, вже цього року

Батько американського боксера вважає, що вже в грудні може відбутися повторний поєдинок з українцем, який програв свої титули у жовтні 2020 року

Теофімо Лопес - Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Знаменитий український боксер легкої ваги сьогодні вранці здобув чергову переконливу перемогу. Дивіться огляд бою Ломаченко – Накатані та відео нокауту. Колишній чемпіон світу просто декласував японця і тепер хоче повернути свої пояси.

Василь не став відкладати справи в довгу шухляду – Ломаченко після Накатані вимагає реваншу із Лопесом. Кривдник спортсмена з Одеської області, думається, все ж погодиться вийти вдруге проти нього. Принаймні, Теофімо Лопес-старший – батько і тренер чемпіона – в коментарі в Лас-Вегасі висловив ймовірність, що реванш можливий вже в цьому році, і навіть поаплодував роботі нашого бійця. Відео його слів з'явилося в Twitter:

"Приголомшлива, приголомшлива робота Василя. Я і раніше говорив, що Накатані – високий, довгорукий, але повільний. Ломаченко зміг пристосуватися і тримав потрібну дистанцію. У його виконанні вийшов чудовий бій. Мій син буде битися в серпні, а потім за контрактом з Top Rank – у грудні. А потім ми зробимо те, на що чекає весь світ. Цього разу це буде легше. Звичайно, мова йде про реванш. Можливо, вже цьогоріч. Але подивимося, як мій син буде почуватися. Можливо, він перейде у вагу 140 фунтів, але в категорії до 135 фунтів збирається провести ще два бої: з Камбососом і Ломаченком".

Нагадаємо, зараз українець виступає в легкій вазі (до 135 фунтів – до 61,2 кг). Його принциповому супернику, Теофімо Лопесу, належить захистити свої пояси 14 серпня в бою з австралійцем Джорджем Камбососом.

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