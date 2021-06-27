Ломаченко повертається! Українець знищив японця за дев'ять раундів

Українець здобув перемогу технічним нокаутом в дев'ятому раунді. Японець уже не міг захищатися і рефері змушений був зупинити бій, а ще раніше він побував в нокдауні

Василь Ломаченко переміг Масаєсі Накатані / Фото: Getty Images

Сьогодні в Лас-Вегасі українець Василь Ломаченко провів поєдинок проти японця Масаесі Накатані. Ми проводили онлайн бою Ломаченко – Накатані з докладним описом всіх раундів.

Уже в першому раунді Ломаченко отримав серйозне розсічення, через що його обличчя залило кров'ю. На щастя, катмену вдалося зупинити кровотечу, і Вася зміг продовжити поєдинок.

У п'ятому раунді українець відправив суперника в нокдаун, але Накатані зміг піднятися на ноги і продовжить бій. У наступному раунді Вася знову був близький до нокдауну, але японець неймовірним чином витримав серію ударів.

Розв'язка бою наступила в дев'ятому раунді. Знесилений Накатані вже не міг відбиватися від атак Ломаченка і ледве стояв на ногах, тому рефері прийняв рішення зупинити бій. Перемога технічним нокаутом!