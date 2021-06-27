Ломаченко повертається! Українець знищив японця за дев'ять раундів

Сьогодні в Лас-Вегасі українець Василь Ломаченко провів поєдинок проти японця Масаесі Накатані. Ми проводили онлайн бою Ломаченко – Накатані з докладним описом всіх раундів.
Уже в першому раунді Ломаченко отримав серйозне розсічення, через що його обличчя залило кров'ю. На щастя, катмену вдалося зупинити кровотечу, і Вася зміг продовжити поєдинок.
У п'ятому раунді українець відправив суперника в нокдаун, але Накатані зміг піднятися на ноги і продовжить бій. У наступному раунді Вася знову був близький до нокдауну, але японець неймовірним чином витримав серію ударів.
Розв'язка бою наступила в дев'ятому раунді. Знесилений Накатані вже не міг відбиватися від атак Ломаченка і ледве стояв на ногах, тому рефері прийняв рішення зупинити бій. Перемога технічним нокаутом!