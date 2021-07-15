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Ломаченко – бывшая девушка Лопеса! Так Васю еще не унижали

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
15 июля, 14:46
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Иван Редкач, в свое время заработавший 48 тысяч долларов на поражении Василия Ломаченко, снова принялся утюжить соотечественника едкими оскорблениями
Ломаченко vs Лопес
Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Василия Ломаченко так еще никто не называл, как сегодня это сделал его главный хейтер – проживающий в США украинский боксер Иван Редкач.

Все началось с того, что Редкач в Twitter назвал Васю самым недооцененным чемпионом мира.

"Ломаченко? Он же даже не чемпион мира", – удивился этому твиту Редкача один из пользователей.

После чего Редкач и произнес оскорбительную для Ломы фразу, дав понять, что предыдущие слова о недооцененности Василия были не более чем сарказмом.

"Ломаченко – бывшая девушка Теофимо Лопеса", – заявил Редкач, видимо, подразумевая, что Лопес "сделал" Васю в ринге в октябре прошлого года.

Лопес vs Ломаченко
Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Впрочем, не будем забывать, что после своей недавней победы над Накатани Ломаченко на камеру договорился о реванше с Лопесом, который может состояться в декабре. Возможно, по его итогам Редкачу уже Лопеса придется назвать бывшей девушкой Василия Ломаченко.

Василий Ломаченко и Иван Редкач
Василий Ломаченко и Иван Редкач / Фото: Instagram

Напомним, что Редкач часто троллит Ломаченко за его пророссийские взгляды. А некоторое время назад боксеры даже чуть не подрались в американской церкви.

Перед октябрьским же боем Ломаченко – Лопес Редкач поставил 25 тысяч долларов на американца и выиграл чистыми 48 тысяч.

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