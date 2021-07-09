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Редкач викликав Ломаченка в ринг і готує до бою Пак'яо

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 липня, 13:01
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Скандальний український боксер навіть готовий знизитися в ваговій категорії, щоб зійтися зі співвітчизником. Поки ж допомагає легендарному філіппінцю
Василь Ломаченко і Іван Редкач
Василь Ломаченко і Іван Редкач / Фото: Instagram

У світі боксу знову спливла тема протистояння Івана Редкача і Василя Ломаченка. Колишні партнери по збірній України давно конфліктують, в основному – в соцмережах. Правда, після недавньої перемоги над японцем Накатані Василя Ломаченка привітав навіть його головний хейтер.

Тепер же 35-річний уродженець Шостки заявив, що готовий зустрітися з 33-річним хлопцем з Білгорода-Дністровського на рингу. Для цього потрібно, щоб менеджери домовилися. До того ж Іван виступає в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг – super light) або напівсередній (до 66,7 кг – welter). А Василь нині б'ється в легкій вазі (до 61,2 кг), а раніше брав титули навіть в двох категоріях нижче.

У коментарі YouTube-каналі ESNEWS Редкач заявив:

"Мої висловлювання про Ломаченка? Я серйозно. Наш конфлікт почався не з моєї вини. Ментально в Україні інакше сприймають, коли ти занадто багато говориш. Накатані не був готовий до поєдинку з Ломаченком, це не справжній суперник. Можливо, він вийшов на ринг в останній раз в житті.

Якщо мій менеджер влаштує бій з Ломаченком, то я легко і з задоволенням з ним поб'юся. Але він занадто маленький і низький для мене. У напівлегкій і другій напівлегкій вазі Ломаченко – справжній звір, але в легкій все інакше".

Нещодавно Ломаченко похвалився уловом в Маріуполі – його відразу ж запросили в Росію.

До речі, в ці дні Редкач допомагає готуватися до повернення на ринг легендарному Менні Пак'яо. 42-річний філіппінець 21 серпня битиметься з непереможним 31-річним американцем Ерролом Спенсом за пояси WBC І IBF в напівсередній вазі.

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