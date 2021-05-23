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Несподівані чвари українських боксерів в США: Редкач викликав Берінчика на бій

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
23 травня, 14:20
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Скандальний уродженець Шостки закликав Дениса перестати бити бомжів в Броварах і провести з ним поєдинок в легкій вазі, але тільки на території США
/ Фото: Twitter

Дещо несподівано загострилися відносини між популярними українськими спортсменами Денисом Берінчиком та Іваном Редкачем. 35-річний Редкач, який давно живе в Каліфорнії, відреагував на слова уродженця Луганщини про те, що він зіб'є фарбу з його волосся. Нагадаємо, Іван часто фарбується в різні кольори. І ось Денис зголосився зустрітися з хлопцем родом з Шостки після поєдинку на кулаках з Артемом Лобовим.

До речі, недавно Берінчик отримав травму, бій проти Лобова перенесли.

Редкач не став затягувати з відповіддю і написав на своїй сторінці в Facebook:

"Денисе, привіт. У тебе є менеджер або промоутер? Нехай вони надішлють моєму менеджеру контакт, і я дам тобі реванш! Я перемагав тебе в аматорах, бій зупинили в третьому раунді. Сподіваюся, твоя команда прийме мою угоду. Я відповідаю за свої слова , а ти?

Тільки тепер вудки свої не змотуй. В Бровари я точно не приїду! Я чекаю тебе в США. Я в 61,2 кг спущуся, щоб дати прикурити тобі ще раз, а ти, будь добрий, відповідай за свої слова. Досить бити бомжів у Броварах. Приїжджай в США, влаштуємо хороший бій. Якщо ти не готовий приїхати, тоді в проєкт "Останній герой".

Останнім часом Ваня бився в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

Нагадаємо, Берінчик – давній друг Василя Ломаченка, з яким у хлопця з Шостки напружені відносини через конфлікти в соцмережах.

Днями Редкачу зарахували поразку нокаутом в бою з Прогрейсом після апеляції.

Дивіться, як Іван зміцнював силу гімнастичними вправами:

Редкач – гімнаст
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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