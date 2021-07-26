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Олімпіада 2020 в Токіо

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Німецький футболіст покликав заміж дівчину в прямому ефірі Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька
26 липня, 11:49
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Після перемоги над Саудівською Аравією 33-річний форвард збірної Німеччини Макс Крузе попросив у журналістів мікрофон, щоб зробити пропозицію своїй коханій
Макс Крузе і його наречена
Макс Крузе і його наречена / Фото: Instagram

На футбольному турнірі в Токіо Німеччина обіграла Саудівську Аравію 3:2, вирішальний м'яч був забитий з передачі Макса Крузе.

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А під час післяматчевого інтерв'ю Крузе встав на коліна і за допомогою телевізійного ефіру з Токіо запитав у своєї дівчини, яка перебуває в Німеччині, чи погодиться вона стати його дружиною.

33-річний нападник берлінського Уніона зустрічається з курдянкою на ім'я Ділан. Роблячи пропозицію, Крузе був у футболці з написом "Я тебе люблю" курдською мовою.

На шляху з матчу до Олімпійського селища футболіст повідомив у соцмережах, що дівчина відповіла згодою. Ця подія викликала емоційний відгук у партнерів Макса Крузе, які в автобусі почали співати що є сили.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо триватиме до 8 серпня. Поки у збірної України дві бронзи, здобуті дзюдоїсткою Дар'єю Білодід і шпажистом Ігорем Рейзліним.

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