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Олімпіада 2020 в Токіо

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Таких емоцій Олімпіада ще не знала! Тренер чемпіонки атакував інтимними рухами перила

Олег Люлька Олег Люлька
26 липня, 11:12
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Наставник австралійської плавчині Аріани Тітмус, яка несподівано виграла "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем, зірвався з котушок – відео стало вірусним
Тренер австралійки Аріани Тітмус
Тренер австралійки Аріани Тітмус / Фото: Reuters, Twitter

Фавориткою в запливі на 400 м вільним стилем на Олімпійських іграх-2020 була американка Кейті Ледекі – п'ятиразова олімпійська чемпіонка і 15-разова чемпіонка світу.

Але в Токіо легендарну американку обійшла 20-річна австралійка Аріана Тітмус, яка фінішувала з новим олімпійським рекордом (3 хвилини 56,59 секунди), залишивши Кейті Ледекі зі "сріблом".

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Тренер австралійської плавчині Дін Боксалл, який спостерігав за всім цим з трибун, не зміг стримати свої емоції.

Довговолосий Боксалл зірвав з себе маску, стиснув кулаки і почав трясти скляні перила, здійснюючи біля них ейфорійні рухи стегнами.

Таких емоцій Олімпіада-2020 ще не знала!

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Відео одразу стало вірусним. "Ми зараз всі – Дін Боксалл", – пишуть в соцмережах австралійці.

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Золото
Срібло
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flag Китай КитайCN
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flag Японія ЯпоніяJP
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flag Велика Британія Велика БританіяGB
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flag Австралія АвстраліяAU
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flag ОКР ОКРROC
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flag Італія ІталіяIT
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