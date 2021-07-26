Немецкий футболист позвал замуж девушку в прямом эфире Олимпиады

После победы над Саудовской Аравией 33-летний форвард сборной Германии Макс Крузе попросил у журналистов микрофон, чтобы сделать предложение своей возлюбленной

Макс Крузе и его невеста / Фото: Instagram

На футбольном турнире в Токио Германия обыграла Саудовскую Аравию 3:2, решающий мяч был забит с передачи Макса Крузе.

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А во время послематчевого интервью Крузе встал на колени и посредством телевизионного эфира из Токио спросил у своей девушки, находящейся в Германии, согласится ли она стать его женой.

33-летний нападающий берлинского Униона встречается с курдянкой по имени Дилан. Делая предложение, Крузе был в футболке с надписью "Я тебя люблю" на курдском.

По дороге с матча в Олимпийскую деревню футболист сообщил в соцсетях, что девушка ответила согласием. Это событие вызвало эмоциональный отклик у партнеров Макса Крузе, которые в автобусе принялись петь во все горло.

Напомним, Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Пока у сборной Украины две бронзы, добытые дзюдоисткой Дарьей Белодед и шпажистом Игорем Рейзлиным.