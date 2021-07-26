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Олимпиада 2020 в Токио

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Украинский вундеркинд на Олимпиаде запрыгнул в ТОП-6. И это еще не конец

Елена Павлова Елена Павлова
26 июля, 10:51
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Бороться за более высокие позиции на Олимпийских играх в Токио украинским спортсменам Середе и Сербину помешала невысокая сложность прыжков
Алексей Середа и Олег Сербин
Алексей Середа и Олег Сербин / Фото: Reuters

Самой молодой в истории чемпион Европы Алексей Середа в паре с Олегом Сербиным заняли шестое место на олимпийский турнире по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Ранее украинке не хватило очка, чтобы попасть в финал Игр в стрельбе.

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Дуэт 15-летнего Середы и 19-летнего Сербина после четырех прыжков даже шел на четвертой позиции, однако в двух последних попытках юные прыгуны уступили соперникам в сложности прыжков и опустились на шестое место, набрав 400,44 балла.

Алексей Середа и Олег Сербин
Алексей Середа и Олег Сербин / Фото: Reuters


Фото Reuters

Олимпийскими чемпионами стали прыгуны из Великобритании Томас Дэйли и Ли Матти, опередившие китайцев Чао Юан и Чен Айсенчуть чуть больше, чем на балл.

В тренде

Но на этом Олимпиада в Токио для Середы не закончилась. Он еще выступил в сольных прыжках с 10 метровой вышки 6 августа.

Результаты:

  • 1. Томас Дэйли/Ли Матти (Великобритания) – 471,81
  • 2. Чао Юан/Чен Айсен (Китай) – 470,58
  • 3. Александр Бондарь/Виктор Минбаев (ОКР) – 439,92
  • ....6. Алексей Середа/Олег Сербин (Украина) – 400,44

Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

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