После свадьбы Свитолину не удержать: Элина вырвала вторую победу на Олимпиаде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла свой второй матч на Олимпиаде в Токио, в трех сетах одолев австралийскую теннисистку Айлу Томлянович

Элина Свитолина вышла в третий круг Олимпиады / Фото: Reuters

Поединок Свитолиной, которая пока не будет менять фамилию на Монфис, и 51-й ракетки мира Томлянович продлился 2 часа и 23 минуты. Элина проиграла первый сет, но взяла следующие два – 4:6, 6:3, 6:4.

Читайте также: Медаль близко! Украинские сестры-близняшки вышли в 1/4 финала Олимпиады

Украинская теннисистка заставила болельщиков занервничать после того, как ведя 3:0 в третьем сете, позволила австралийке сравнять счет – 4:4. Затем все-таки забрала два гейма кряду и выиграла.

Свитолина и Томлянович встретились на корте в четвертый раз. За три прошлых матча, которые также выиграла украинка, теннисистка из Австралии взяла только один сет.



Фото Reuters

В тренде Все медалисты Олимпийских игр 25 июля

В третьем раунде Элина Свитолина сыграет против 19-й ракетки мира Марии Саккари, которая в этом году дошла до полуфинала "Ролан Гаррос". Пока гречанка ведет 2:1 по личным встречам.

Мария Саккари планирует сыграть в Эстонии

Напомним, что в воскресенье шпажист Игорь Рейзлин принес Украине вторую награду Токио.

Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.