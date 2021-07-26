Український вундеркінд на Олімпіаді застрибнув до ТОП-6. І це ще не кінець

Наймолодшій в історії чемпіон Європи Олексій Середа в парі з Олегом Сербиним посіли шосте місце на олімпійському турнірі із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки. Раніше українці не вистачило очка, щоб потрапити у фінал Ігор у стрільбі.
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Дует 15-річного Середи і 19-річного Сербіна після чотирьох стрибків навіть йшов на четвертій позиції, проте в двох останніх спробах юні стрибуни поступилися суперникам в складності стрибків і опустилися на шосте місце, набравши 400,44 бала.
фото Reuters
Олімпійськими чемпіонами стали стрибуни з Великобританії Томас Дейлі і Лі Матті, що випередили китайців Чао Юан і Чен Айсенчуть трохи більше, ніж на бал.
Але на цьому Олімпіада в Токіо для Середи не закінчилася. Він ще виступив в сольних стрибках з 10 метрової вишки 6 серпня.
Результати:
- 1. Томас Дейлі/Лі Матті (Велика Британія)- 471,81
- 2. Чао Юан/Чен Айсен (Китай) – 470,58
- 3. Олександр Бондар/Віктор Минбаєв (ОКР) – 439,92
- ... .6. Олексій Середа/Олег Сербін (Україна) – 400,44
Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.
Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.