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Олімпіада 2020 в Токіо

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Український вундеркінд на Олімпіаді застрибнув до ТОП-6. І це ще не кінець

Олена Павлова Олена Павлова
26 липня, 10:51
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Боротися за більш високі позиції на Олімпійських іграх в Токіо українським спортсменам Середі та Сербину завадила невисока складність стрибків
Олексій Середа та Олег Сербін
Олексій Середа та Олег Сербін / Фото: Reuters

Наймолодшій в історії чемпіон Європи Олексій Середа в парі з Олегом Сербиним посіли шосте місце на олімпійському турнірі із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки. Раніше українці не вистачило очка, щоб потрапити у фінал Ігор у стрільбі.

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Дует 15-річного Середи і 19-річного Сербіна після чотирьох стрибків навіть йшов на четвертій позиції, проте в двох останніх спробах юні стрибуни поступилися суперникам в складності стрибків і опустилися на шосте місце, набравши 400,44 бала.

Олексій Середа та Олег Сербін
Олексій Середа та Олег Сербін / Фото: Reuters


фото Reuters

Олімпійськими чемпіонами стали стрибуни з Великобританії Томас Дейлі і Лі Матті, що випередили китайців Чао Юан і Чен Айсенчуть трохи більше, ніж на бал.

В тренді

Але на цьому Олімпіада в Токіо для Середи не закінчилася. Він ще виступив в сольних стрибках з 10 метрової вишки 6 серпня.

Результати:

  • 1. Томас Дейлі/Лі Матті (Велика Британія)- 471,81
  • 2. Чао Юан/Чен Айсен (Китай) – 470,58
  • 3. Олександр Бондар/Віктор Минбаєв (ОКР) – 439,92
  • ... .6. Олексій Середа/Олег Сербін (Україна) – 400,44

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
7
3
4
14
2
flag Китай КитайCN
6
3
6
15
3
flag Японія ЯпоніяJP
6
1
2
9
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
3
2
1
6
5
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
0
3
6
6
flag Австралія АвстраліяAU
2
1
3
6
7
flag ОКР ОКРROC
1
4
3
8
8
flag Італія ІталіяIT
1
3
4
8
9
flag Канада КанадаCA
1
2
0
3
10
flag Франція ФранціяFR
1
1
1
3
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