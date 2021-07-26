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Олімпіада 2020 в Токіо

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Ольга Харлан в купальнику і без нього: Дівчина дня на Олімпіаді-2020

Олег Люлька Олег Люлька
26 липня, 01:16
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30-річна українка Ольга Харлан виграла божевільну кількість медалей Олімпійських ігор і чемпіонатів світу і заволоділа серцем зоряного італійського шабліста
Ольга Харлан. Колаж - "Сьогодні"
Ольга Харлан. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Ольга Харлан – найтитулованіша спортсменка в збірній України на Олімпіаді в Токіо. В її активі – "золото", "срібло" і дві "бронзи" попередніх Ігор, шість золотих медалей чемпіонатів світу!

Але на Ігри-2020 Харлан приїхала не насолоджуватися статусом легенди, а за особистим "золото" ОІ в шаблі, якого в скарбничці у Ольги ще немає.

Вболіваємо за Харлан 26 липня!

Ольга Харлан
Ольга Харлан / Фото: FIE

Ольга Харлан
Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Відзначимо, що Харлан чотири роки була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком, але в підсумку вони розійшлися.

А нині серце Ольги належить італійському фехтувальникові – триразовому чемпіону Європи Луїджі Самеле: йому 33, він був бронзовим призером Ігор-2012 у Лондоні в командній шаблі. Виступає за Італію і в Токіо-2020.

Читайте також: Ольгу Харлан в Токіо заманили до збірної Італії (відео)

Додамо, що Ольга Харлан шалено любить морозиво, піцу і приймати ванну зі своїм італійським коханим.

В тренді

Нагадаємо, першу медаль Україні на Олімпіаді в Токіо в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".

У неділю другу нагороду до скарбнички нашої країни на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.

Читайте також: Росіяни позаздрять! Премії Білодід і Рейзліна за Олімпіаду

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