Ольгу Харлан у Токіо заманили до збірної Італії (відео)

Знаменита українська фехтувальниця перед виступом на Олімпіаді опинилася всередині італійської команди – це пов'язано з любовними причинами

Ольга Харлан на Олімпіаді / Фото: Getty Images, Instagram

"Зустрічайте нашого новачка", – таким вигуком на своєму відео в соцмережах чемпіон світу у фехтуванні на рапірах італієць Алессіо Фоконі вітає українку Ольгу Харлан в Олімпійському селищі в Токіо.

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Утім, той факт, що 30-річна Харлан опинилася в оточенні представників збірної Італії, не означає, що вона стала частиною цієї команди.

Просто у Ольги бойфренд – італійський фехтувальник Луїджі Самеле. Вони разом живуть в Італії. Як бачимо – намагаються не розлучатися і в Токіо.

Відзначимо, що олімпійська чемпіонка і 6-разова чемпіонка світу Ольга Харлан чотири роки була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком, але в підсумку вони розійшлися. А потім Харлан зізналася, що її серце належить Самеле: йому 33, Луїджі був бронзовим призером Ігор-2012 в Лондоні в командній шаблі.

Додамо, що в Токіо-2020 Ольга Харлан виступить тільки в індивідуальній першості шаблісток, до командної путівку Україна на здобула.

Ольга Харлан/Фото Devin Manky FIE

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Індивідуальне "золото" ОІ – мрія Харлан. І, можливо, здійснивши її, українка зробить паузу в кар'єрі або завершить її, як подруги по золотій четвірці ОІ-2008 Пундик і Хомрова.