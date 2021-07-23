Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Ольгу Харлан у Токіо заманили до збірної Італії (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
23 липня, 12:54
Копіювати лінк
Знаменита українська фехтувальниця перед виступом на Олімпіаді опинилася всередині італійської команди – це пов'язано з любовними причинами
Ольга Харлан на Олімпіаді
Ольга Харлан на Олімпіаді / Фото: Getty Images, Instagram

"Зустрічайте нашого новачка", – таким вигуком на своєму відео в соцмережах чемпіон світу у фехтуванні на рапірах італієць Алессіо Фоконі вітає українку Ольгу Харлан в Олімпійському селищі в Токіо.

Церемонія відкриття Олімпіади: коли початок і де дивитися

Утім, той факт, що 30-річна Харлан опинилася в оточенні представників збірної Італії, не означає, що вона стала частиною цієї команди.

Просто у Ольги бойфренд – італійський фехтувальник Луїджі Самеле. Вони разом живуть в Італії. Як бачимо – намагаються не розлучатися і в Токіо.

Відзначимо, що олімпійська чемпіонка і 6-разова чемпіонка світу Ольга Харлан чотири роки була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком, але в підсумку вони розійшлися. А потім Харлан зізналася, що її серце належить Самеле: йому 33, Луїджі був бронзовим призером Ігор-2012 в Лондоні в командній шаблі.

Додамо, що в Токіо-2020 Ольга Харлан виступить тільки в індивідуальній першості шаблісток, до командної путівку Україна на здобула.

Ольга Харлан/Фото Devin Manky FIE
Ольга Харлан/Фото Devin Manky FIE

Читайте також: Від кого Україна чекає медалей Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо

Індивідуальне "золото" ОІ – мрія Харлан. І, можливо, здійснивши її, українка зробить паузу в кар'єрі або завершить її, як подруги по золотій четвірці ОІ-2008 Пундик і Хомрова.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти