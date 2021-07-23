Ольгу Харлан в Токио заманили в сборную Италии (видео)

Знаменитая украинская фехтовальщица перед выступлением на Олимпиаде оказалась внутри итальянской команды – это связано с амурными причинами

Ольга Харлан на Олимпиаде / Фото: Getty Images, Instagram

"Встречайте нашего новичка", – таким возгласом на своем видео в соцсетях чемпион мира в фехтовании на рапирах итальянец Алессио Фокони приветствует украинку Ольгу Харлан в Олимпийской деревне в Токио.

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Впрочем, тот факт, что 30-летняя Харлан оказалась в окружении представителей сборной Италии, не значит, что она стала частью этой команды.

Просто у Ольги бойфренд – итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле. Они вместе живут в Италии. Как видим – стараются не разлучаться и в Токио.

Отметим, что олимпийская чемпионка и 6-кратная чемпионка мира Ольга Харлан четыре года была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, но в итоге они разошлись. А затем Харлан призналась, что ее сердце принадлежит Самеле: ему 33, Луиджи был бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне в командной сабле.

Добавим, что в Токио-2020 Ольга Харлан выступит только в индивидуальном первенстве саблисток, в командное путевку Украина на добыла.

Ольга Харлан/Фото Devin Manky FIE

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Индивидуальное "золото" ОИ – мечта Харлан. И, возможно, осуществив ее, украинка сделает паузу в карьере или завершит ее, как подруги по золотой четверке ОИ-2008 Пундик и Хомровая.