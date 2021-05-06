Ольга Харлан в ліжку – її хлопець не знає, що робити

Італійському спортсмену Луїджі Самеле не знайшлося місця в ліжку його коханої українки – він просто розвів руки в боки

Ольга Харлан і Луїджі Самеле / Фото: Instagram

Найкраща фехтувальниця світу Ольга Харлан поділилася веселим фото зі своїми фоловерам. 30-річна шаблістка спить, зайнявши середину ліжка. При цьому її хлопець італієць Луїджі Самеле розводить руками, не знаючи, що робити.

"Можеш посунутися?" – написав італієць в підписі до знімку

"Вибач, але ліжко все моє", – відповідає Ольга

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Відзначимо, що олімпійська чемпіонка і 6-разова чемпіонка світу Ольга Харлан чотири роки була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком, але два роки тому вони розійшлися. Якийсь час після цього Харлан була сама, але потім зізналася, що її серце вже зайняте італійцем Луїджі Самеле.

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Луїджі 33 роки, він також успішний фехтувальник. У його колекції є медалі Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. Свого часу він підробляв моделлю і навіть знімався в італійській версії шоу "Холостяк".

Нині Ольга і Луїджі разом готуються до Олімпіади в Токіо, яка відбудеться з 23 липня по 8 серпня.

Дивіться, як на Новий рік Ольга і Луїджі разом прикрашали ялинку

Харлан і її коханий Відео: Instagram

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