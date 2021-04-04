Харлан потролила коханого італійця, зігравши з ним в незвичайну гру

Тенісистка Еліна Світоліна стала не першою нашою спортсменкою, у якої з'явився бойфренд-іноземець. Але одеситка зайшла далі: Світоліна виходить заміж за Монфіса. Водночас подружка Еліни, знаменита фехтувальниця Ольга Харлан, також весело проводить час зі своїм хлопцем – італійцем Луїджі Самеле.

Реклама

Чемпіонка-красуня з Миколаєва запропонувала хлопцю повторювати слова, які вона буде говорити російською мовою. Луїджі погодився, хоча, здається, не раз про це пошкодував. Поки Оля розважалася, Самеле страждав, намагаючись озвучити сказане дівчиною. До речі, недавно Харлан показала, що її хлопець робить ночами.

Заради коханої італієць погодився на цю гру. А українка спеціально підбирала для колеги слова не з простих. Дивіться, що з цього вийшло.

А в неділю вдень Ольга поділилася з усіма нами двома фотографіями і радістю від своєї найулюбленішої пори року – весни.

Реклама

Харлан і Самеле почали зустрічатися восени 2019 року.

Ольга Харлан і Луїджі Самеле

Читайте також: Зірки вітають Світоліну з заручинами – мадам Монфіс.

Реклама

Дивіться, як Оля і Луїджі наряджали ялинку:

Харлан і її коханий Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама