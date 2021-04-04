Русский
$ 27,83
32,7
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Харлан потролила коханого італійця, зігравши з ним в незвичайну гру

4 квітня, 14:39

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська шаблістка вирішила навчити Луїджі Самеле декільком словами російською

Тенісистка Еліна Світоліна стала не першою нашою спортсменкою, у якої з'явився бойфренд-іноземець. Але одеситка зайшла далі: Світоліна виходить заміж за Монфіса. Водночас подружка Еліни, знаменита фехтувальниця Ольга Харлан, також весело проводить час зі своїм хлопцем – італійцем Луїджі Самеле.

Реклама

Чемпіонка-красуня з Миколаєва запропонувала хлопцю повторювати слова, які вона буде говорити російською мовою. Луїджі погодився, хоча, здається, не раз про це пошкодував. Поки Оля розважалася, Самеле страждав, намагаючись озвучити сказане дівчиною. До речі, недавно Харлан показала, що її хлопець робить ночами.

Заради коханої італієць погодився на цю гру. А українка спеціально підбирала для колеги слова не з простих. Дивіться, що з цього вийшло.

А в неділю вдень Ольга поділилася з усіма нами двома фотографіями і радістю від своєї найулюбленішої пори року – весни.

Реклама

Харлан і Самеле почали зустрічатися восени 2019 року.

Ольга Харлан і Луїджі Самеле

Ольга Харлан і Луїджі Самеле

Читайте також: Зірки вітають Світоліну з заручинами – мадам Монфіс.

Реклама

Дивіться, як Оля і Луїджі наряджали ялинку:

Харлан і її коханий Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гра коханий слова фкхтування Ольга Харлан
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Нижня білизна, через яку видно все: надто відверті фото ринг-гьорл
Нижня білизна, через яку видно все: надто відверті фото ринг-гьорлІнші
Рейтинг зростання світових рекордів: чому дискоболи крутіше спринтерів
Рейтинг зростання світових рекордів: чому дискоболи крутіше спринтерівІнші
Найгарячіша фанатка американського футболу: дивіться не обпечіться
Найгарячіша фанатка американського футболу: дивіться не обпечітьсяІнші
Скандал у фігурному катанні: росіянок запідозрили у махінаціях з гормонами
Скандал у фігурному катанні: росіянок запідозрили у махінаціях з гормонамиІнші
У бодібілдера відірвалася м'яз під час спроби підняти 220 кг: відео не для людей зі слабкими нервами
У бодібілдера відірвалася м'яз під час спроби підняти 220 кг: відео не для людей зі слабкими нервамиІнші
Красуня-дзюдоїстка похвалилася іменним вином
Красуня-дзюдоїстка похвалилася іменним виномІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти