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Харлан потроллила возлюбленного итальянца, сыграв с ним в необычную игру

4 апреля, 14:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская саблистка решила научить Луиджи Самеле нескольким словам на русском

Теннисистка Элина Свитолина стала не первой нашей спортсменкой, у которой появился бойфренд-иностранец. Но одесситка зашла дальше: Свитолина выходит замуж за Монфиса. В то же время подружка Элины, знаменитая фехтовальщица Ольга Харлан, также весело проводит время со своим парнем – итальянцем Луиджи Самеле.

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Чемпионка-красавица из Николаева предложила парню повторять слова, которые она будет говорить на русском языке. Луиджи согласился, хотя, думается, не раз об этом пожалел. Пока Оля развлекалась, Самеле страдал, пытаясь озвучить сказанное девушкой. Кстати, недавно Харлан показала, что ее парень делает по ночам.

Ради любимой итальянец согласился на эту игру. А украинка специально подбирала для коллеги слова не из простых. Смотрите, что из этого получилось.

А в воскресенье днем Ольга поделилась со всеми нами двумя фотографиями и радостью от своего самого любимого времени года – весны.

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Харлан и Самеле начали встречаться осенью 2019 года.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле

Ольга Харлан и Луиджи Самеле

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Смотрите, как Оля и Луиджи наряжали елку:

Харлан и ее возлюбленный Видео: Instagram

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игра любимый слова фехтование Ольга Харлан
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