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Сказала "Да!" Свитолина выходит замуж за Монфиса

3 апреля, 21:24

Олег Люлька Олег Люлька

Свадьба года в украинском спорте ожидается в июле

Вот это да! Элина Свитолина выходит замуж за Гаэля Монфиса! Французский теннисист сделал украинке предложение руки и сердца, и пятая ракетка мира ответила: "Да!"

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История знакомства Свитолиной и Монфиса. Главная теннисная пара мира

"Да! К началу нашей вечности", – подписала эти фото у себя в Instagram Свитолина

"Она сказала "Да". Мадам Монфис", – написал, в свою очередь, у себя в соцсетях французский теннисист

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Оба в своих записях поставили хэштег "Июль 2021-го". Вероятно, именно тогда должна состояться свадьба.

Напомним, в феврале Элина и Гаэль объявили о паузе в отношениях.

Однако в последний день марта Свитолина и Монфис воссоединились, восстановив общий аккаунт GEMS Life в Instagram.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске Youtube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Все подробности в спецтеме Свитолина и Монфис. Пара года

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свадьба теннис помолвка Элина Свитолина Гаэль Монфис

Источник: Сегодня|Спорт

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