Мадам Монфис! Звезды поздравляют Свитолину с помолвкой

В субботу вечером Свитолина и Монфис объявили о помолвке, взбудоражив мир спорта. Новость стала довольно неожиданной на фоне того, что несколько недель назад теннисисты сообщили, что делают перерыв в отношениях. Как оказалось, лишь для того, чтобы затем никогда не расставаться.

Реклама

Элина и Гаэль несколько дней назад восстановили совместный аккаунт в Instagram, после чего все и завертелось.

Свитолина и Монфис / Фото: Instagram

Сразу же после известия о том, что украинка ответила "Да" французу, на пару посыпались тысячи поздравлений. Теплые слова пишут как обычные поклонники, так и топ-спортсмены. Естественно, что большинство приветствий прислали из мира тенниса: датчанка Каролин Возняцки, словачка Даниэла Гантухова, француженка Кристина Младенович, киприот Маркос Багдатис, хорват Иван Любичич, американка Бетани Маттек-Сандс, россиянки Елена Веснина и Вера Звонарева, наши сестры Киченок и другие.

Реклама

Также уделили внимание молодым официальные представители Открытых чемпионатов Австралии и Франции, WTA. Звездный швейцарец Роджер Федерер также известен своей симпатией к Свитолиной и Монфису.

Напомним, известна цена кольца, с которым Монфис просил Свитолину замуж.

Также многие украинские звезды спорта отметились посланиями молодым: саблистка Ольга Харлан, гимнастка Анна Ризатдинова, борец Жан Беленюк, прыгун в воду Илья Кваша и другие.

Читайте также: С кем Свитолина встречалась до Монфиса.

Реклама

Интересно, что на страничке Гаэля свои "лайки" поставили 140 тысяч человек, а у Элины – 127 тысяч. Также еще 40 тысяч "сердечек" пара получила на совместном аккаунте.

Элина и Гаэль / Фото: Instagram

Смотрите, как Элина упражнялась в точности, обстреливая Гаэля:

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

Все подробности в спецтеме Свитолина и Монфис. Пара года

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама