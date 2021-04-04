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Мадам Монфіс! Зірки вітають Світоліну з заручинами

4 квітня, 12:25

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У світі спорту обговорюють рішення української тенісистки і француза

В суботу ввечері Світоліна і Монфіс оголосили про заручини, розбурхавши світ спорту. Новина стала досить несподіваною на тлі того, що кілька тижнів тому тенісисти повідомили, що роблять перерву в стосунках. Як виявилося, лише для того, щоб потім ніколи не розлучатися.

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Еліна і Гаель кілька днів тому відновили спільний аккаунт в Instagram, після чого все й закрутилося.

Світоліна і Монфіс

Світоліна і Монфіс / Фото: Instagram

Відразу ж після звістки про те, що українка відповіла "Так" французу, на пару посипалися тисячі поздоровлень. Теплі слова пишуть як звичайні шанувальники, так і топ-спортсмени. Природно, що більшість привітань – зі світу тенісу: данка Каролін Возняцькі, словачка Даніела Гантухова, француженка Христина Младенович, кіпріот Маркос Багдатіс, хорват Іван Любічич, американка Бетані Маттек-Сандс, росіянки Олена Весніна та Віра Звонарьова та інші.

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Також приділили увагу молодим офіційні представники Відкритих чемпіонатів Австралії і Франції, WTA. Зірковий швейцарець Роджер Федерер також відомий своєю симпатією до Світоліної й Монфіса.

Нагадаємо, відома ціна каблучки, з якрю Монфіс кликав Світоліну заміж.

Також багато українських зірок спорту відзначилися посланнями молодим: шаблістка Ольга Харлан, гімнастка Ганна Різатдінова, борець Жан Беленюк, стрибун у воду Ілля Кваша та інші.

Читайте також: З ким Світоліна зустрічалася до Монфіса.

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Цікаво, що на сторінці Гаеля свої "лайки" поставили 140 тисяч людей, а у Еліни – 127 тисяч. Також ще 40 тисяч "сердець" пара отримала на спільному обліковому записі.

/ Фото: Instagram

Дивіться, як Еліна вправлялася в точності, обстрілюючи Гаеля:

Еліна Світоліна перетворила Гаеля Монфіса на мішень

Всі подробиці в спецтемі Світоліна і Монфіс. Пара року

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весілля теніс вітання заручини Еліна Світоліна Гаель Монфіс
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