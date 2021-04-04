Шалені гроші за дрібничку! Відома ціна каблучки, з якою Монфіс просив Світоліну заміж

Українка і француз збираються одружитися в липні цього року

Вчора увечері світ спорту був вражений звісткою про те, що Світоліна виходить заміж за Монфіса. Знамениті на весь світ тенісисти вирішили стати подружжям після того, як француз у романтичній обстановці на лоні природи зробив українці пропозицію. 26-річна одеситка погодилася.

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Весілля Еліна і Гаель намітили на липень 2021 року.

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Тим часом стало відомо, скільки коштує каблучка, з якою пара оголосила про свої заручини. Як пише сайт БТУ, новий ювелірний виріб українки виготовлено брендом Graff. Це британський ювелірний дім, заснований у 1960 році Лоуренсом Граффом. Відомо, що представник родини Графф особисто відбирає з колекції кожен камінь для каблучок для заручин, щоб гарантувати його бездоганне походження.

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Каблучка Світоліної має діамант смарагдового огранювання в 5,5 карата. Орієнтовна ціна такої прикраси становить 700 тисяч євро. За нинішнім курсом євро це приблизно 23 мільйони гривень! Залишається тільки побажати, щоб почуття чарівних спортсменів були міцні.

Дізнайтеся, хто більше заробляє в сімействі Світоліної і Монфіса.

З учорашнього вечора вже понад 110 тисяч шанувальників української тенісистки висловили своє захоплення. Серед них – багато зірок спорту світового масштабу.

Дивіться, як Еліна і Гаель співали в машині по дорозі на природу:

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