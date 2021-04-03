Русский
$ 27,83
32,7
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

З ким Світоліна зустрічалася до Монфіса. Колишній першої ракетки України

3 квітня, 23:03

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

До француза українська красуня зустрічалася із зіркою крикету з Великобританії

Найкраща тенісистка в історії України Еліна Світоліна влітку 2021 року вийде заміж за свого бойфренда – Гаеля Монфіса. Тенісист з Франції зробив пропозицію під час подорожі 3 квітня. Українка відповіла "Так!".

Реклама

У соцмережах пара показала кілька фото, на яких видно шикарну каблучку на руці Еліни. З Гаелем спортсменка зустрічається з кінця 2018 року. Світоліна і Монфіс познайомилися завдяки соцмережам.

А з ким перша ракетка України зустрічалася до Гаеля?

Її бойфрендом до француза був англієць Ріс Топлі – зірка крикету. Спортсмени познайомилися в 2016 році в одному з тренажерних залів Лондона, де тоді проживала українка. Він відразу привернув увагу дівчини своїми габаритами – зріст Ріса близько двох метрів.

Реклама

Ріс – особистість в Англії популярна, і в перший час на Туманному Альбіоні Еліну знали як подругу Топлі.

"Ріс дуже популярний в Англії. Його впізнають відразу ж. Його вид спорту – крикет – дуже популярний, на другому місці за популярністю у Великобританії. А мене тут знають саме як його дівчину, тому що знають, що у Ріса є дівчина-тенісистка, яка стоїть п'ятою в світовому рейтингу. А на тенісних турнірах – навпаки. Ріса впізнають, тому що він – мій хлопець".

"Люди в Англії хочуть знати, чому ж я вибрала англійця. Вони дуже пишаються, що п'ята ракетка світу вибрала їх співвітчизника. Думаю, що через це про нашу історію багато пишуть. Я навіть бачила в якійсь газеті порівняння, у кого з нас більше підписників в соціальних мережах, вони навіть порівнюють наші спортивні досягнення", – розповідала Світоліна.

У лютому 2018 року стало відомо, що кілька розлучилася. А з Instagram-аккаунта Еліни пропали їхні спільні фотографії.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Світоліна і Монфіс. Пара року

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Еліна Світоліна тенісистка Гаель Монфіс Ріс Топлі

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Історія знайомства Світоліної і Монфіса. Головна тенісна пара світу
Історія знайомства Світоліної і Монфіса. Головна тенісна пара світуТеніс
Гаряча і небезпечна за 9,9 долара! Сексуальна тенісистка продає свої фото
Гаряча і небезпечна за 9,9 долара! Сексуальна тенісистка продає свої фотоТеніс
Ягідки розм'якли без навантажень: тенісистку розкритикували за фото в трусах
Ягідки розм'якли без навантажень: тенісистку розкритикували за фото в трусахТеніс
Світоліна в Маямі виграла 2,6 мільйона за одну годину
Світоліна в Маямі виграла 2,6 мільйона за одну годинуТеніс
Немає сенсу – Світоліна відмовляється робити щеплення від коронавірусу
Немає сенсу – Світоліна відмовляється робити щеплення від коронавірусуТеніс
Суперниця вибила кисть Світоліній, у якої почалися проблеми зі здоров'ям
Суперниця вибила кисть Світоліній, у якої почалися проблеми зі здоров'ямТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти