З ким Світоліна зустрічалася до Монфіса. Колишній першої ракетки України

Найкраща тенісистка в історії України Еліна Світоліна влітку 2021 року вийде заміж за свого бойфренда – Гаеля Монфіса. Тенісист з Франції зробив пропозицію під час подорожі 3 квітня. Українка відповіла "Так!".

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У соцмережах пара показала кілька фото, на яких видно шикарну каблучку на руці Еліни. З Гаелем спортсменка зустрічається з кінця 2018 року. Світоліна і Монфіс познайомилися завдяки соцмережам.

А з ким перша ракетка України зустрічалася до Гаеля?

Її бойфрендом до француза був англієць Ріс Топлі – зірка крикету. Спортсмени познайомилися в 2016 році в одному з тренажерних залів Лондона, де тоді проживала українка. Він відразу привернув увагу дівчини своїми габаритами – зріст Ріса близько двох метрів.

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Ріс – особистість в Англії популярна, і в перший час на Туманному Альбіоні Еліну знали як подругу Топлі.

"Ріс дуже популярний в Англії. Його впізнають відразу ж. Його вид спорту – крикет – дуже популярний, на другому місці за популярністю у Великобританії. А мене тут знають саме як його дівчину, тому що знають, що у Ріса є дівчина-тенісистка, яка стоїть п'ятою в світовому рейтингу. А на тенісних турнірах – навпаки. Ріса впізнають, тому що він – мій хлопець".

"Люди в Англії хочуть знати, чому ж я вибрала англійця. Вони дуже пишаються, що п'ята ракетка світу вибрала їх співвітчизника. Думаю, що через це про нашу історію багато пишуть. Я навіть бачила в якійсь газеті порівняння, у кого з нас більше підписників в соціальних мережах, вони навіть порівнюють наші спортивні досягнення", – розповідала Світоліна.

У лютому 2018 року стало відомо, що кілька розлучилася. А з Instagram-аккаунта Еліни пропали їхні спільні фотографії.

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