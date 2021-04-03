С кем Свитолина встречалась до Монфиса. Бывший первой ракетки Украины

До француза украинская красотка встречалась со звездой крикета из Великобритании

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина летом 2021 года выйдет замуж за своего бойфренда – Гаэля Монфиса. Теннисист из Франции сделал предложение во время путешествия 3 апреля. Украинка ответила "Да!".

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В соцсетях пара показала несколько фото, на которых видно шикарное кольцо на руке Элины. С Гаэлем спортсменка встречается с конца 2018 года. Свитолина и Монфис познакомились благодаря соцсетям.

А с кем первая ракетка Украины встречалась до Гаэля?

Ее бойфрендом до француза был англичанин Рис Топли – звезда крикета. Спортсмены познакомились в 2016 году в одном из тренажерных залов Лондона, где тогда проживала украинка. Он сразу привлек внимание девушки своими габаритами – рост Риса около двух метров.

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Рис – личность в Англии популярная, и в первое время на Туманном Альбионе Элину знали как подругу Топли.

"Рис очень популярен в Англии. Его узнают сразу же. Его вид спорта – крикет – очень популярен, на втором месте по популярности в Великобритании. А меня здесь узнают именно как его девушку, потому что знают, что у Риса есть девушка-теннисистка, которая стоит пятой в мировом рейтинге. А на теннисных турнирах – наоборот. Риса узнают, потому что он – мой парень".

"Люди в Англии хотят знать, почему же я выбрала англичанина. Они очень гордятся, что пятая ракетка мира выбрала их соотечественника. Думаю, что поэтому о нашей истории много пишут. Я даже видела в какой-то газете сравнение, у кого из нас больше подписчиков в социальных сетях, они даже сравнивают наши спортивные достижения", – рассказывала Свитолина.

В феврале 2018 года стало известно, что пара рассталась. А из Instagram-аккаунта Элины пропали их совместные фотографии.

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Все подробности в спецтеме Свитолина и Монфис. Пара года

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